كوناكت: ليس هناك أي زيادة في سعر الخبز وسنلتزم بتوفير الخبز بنفس الثمن في جميع المخابز

أعلن المجمّع المهني للمخابز العصرية المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، انه ليس هناك أي زيادة في سعر الخبز.



وأفاد المجمع المهني للمخاز العصرية، في بلاغ اصدره، الأربعاء، على اثر ما تم تداوله حول الترفيع في سعر الخبز بعدد من المخابز بولاية القيروان، انه سيلتزم بتوفير الخبز بنفس الثمن في جميع المخابز الراجعة له بالنظر على كامل تراب الجمهورية.



وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، قد أكدت الأسبوع الفارط ان لا نية لرفع الدعم عن الخبز وان هذا الملف يبقى من الملفات المطروحة للدرس في إطار توجه إصلاحي يرمي لترشيده وتوجيهه نحو مستحقيه دون المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن وبأن ذلك لا يكون إلا في إطار مسار تشاركي وتوافقي مع مختلف الأطراف الوطنية المعنية.



وتفيد معطيات لوزارة التجارة، بتعمّد بعض المخابز غير المصنفة المخول لها فقط صنع الخبز الخاص والرفيع، الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام، مخالفة تراتيب صنع الخبز وترويج نوعية من الخبز في نفس شكل الخبز المدعم من الحجم الصغير "باقات" يتراوح وزنه بين 170 و180 غرام بأسعار بين 250 و300 مليم دون إعلام المستهلك بذلك بما أحدث خلطا لدى العموم.



وبينت الوزارة انها تدخلت عبر مصالح المراقبة الاقتصادية للتصدي لهذه العمليات غير القانونية وتولت رفع المخالفات المستوجبة واقتراح العقوبات العدلية والإدارية طبقا لما يخوله القانون إضافة إلى دعوة المخالفين إلى احترام التراتيب القانونية.



