فسيفساء فنية موسيقية في العرض الأول للكورال الوطني "يالخضراء"

احتضن فضاء مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة مساء الثلاثاء العرض الأول للكورال الوطني الذي حمل عنوان "يا الخضراء" وذلك بإشراف الفنان لطفي بوشناق وبقيادة المايسترو يوسف بالهاني وإنتاج مسرح أوبرا تونس.



على ركح مسرح الأوبرا صعد نحو مائة عازف ومُنشد في هذا العرض رفقة الفرقة الوطنية للموسيقى، في سهرة تضمنت عديد الأغاني الملتزمة التي تعبق بحب الوطن، عبر تنويعات موسيقيّة امتزج فيها الوتري بالشعبي ليؤسس فسيفساء فنية.



ووسط تفاعل كبير للحاضرين، تغنّى الكورال الوطني في هذا الحفل بالوطن وبفخر الانتماء إلى أرض تونس بمختلف ربوعها، فأنشد "لتونس شعب" و"تسلم عليكم تونس" و"لو أن داري" و"ما عليك عزيز يا تونس" و"يا نعيم الله" و"أحنا الجود" و"أنا جندي" و"أمم الأرض" و"أحنا لحدودك حرس" و"المصير الواحد".

وقد شارك الفنان لطفي بوشناق الكورال في أداء أغنيتي "مازال مجدك" و" يا الخضراء" التي كتب كلماتها الشاعر المتميز آدم فتحي.



وحضر هذا الحفل بالخصوص وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي التي كرمت بالمناسبة كلا من الفنان لطفي بوشناق والمايسترو يوسف الهاني تقديرا لجهودهما في تأطير الكورال الوطني وتسييره ودعم اهتمام الشباب بالفن التونسي الأصيل.

وللتذكير فإن "الكورال الوطني" بمسرح الاوبرا يعد عنصرا جديدا من عناصر قطب الموسيقى والاوبرا الذي يتضمن "أكاديمية الاوركسترا السمفوني" و"بيت المالوف" و"الفرقة الوطنية للموسيقى" و"أصوات أوبرا تونس".



