التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد يوم الثلاثاء 17 جانفي الجاري رفقة مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس اتحاد الأعراف سمير ماجول والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وسفيرة تونس بأسلو أمال بن يونس بعدد من كبار المسؤولين والخبراء النرويجيين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية حيث تم خلال هذه اللقاءات اطلاع الوفد التونسي على تجربة النرويج في إدارة المؤسسات العمومية وحسن حوكمتها حتى تقوم بدورها الكامل والمتناسق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي هذا الى جانب التعرف على دور ومساهمة مؤسسة الوسيط الوطني وهياكل الإحصاء في المفاوضات الجماعية في إطار الحوار الاجتماعي.



كما كان لوزير الاقتصاد والتخطيط لقاء مع عدد من المسؤولين من شركات نرويجية ومستثمرين ينشطون في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومعالجة المياه المستعملة وتثمين النفايات



وبين الوزير بالمناسبة ان الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري قد حضيا بتركيز واهتمام كبيرين في التوجهات الكبرى التي تضمنتها رؤية تونس الاستراتيجية في افق سنة 2035 وفي المخطط التنموي 2023-2025 وهو ما يوفر فرصا هامة ويفتح افاقا كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار والشراكة في هذه المجالات التي اكتسبت فيها النرويج خبرة واسعة.



هذا وتم على هامش الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل الشركاء الاجتماعيين من البلدين تنص على إرساء تعاون وثيق وطويل الأمد وعلى مواصلة المحادثات بين الأطراف الأربعة بهدف تكثيف هذا التعاون ومزيد تعزيزه.



