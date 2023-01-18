المصنفة الأولى عالميا ايغا شيانتيك تبلغ الدور الثالث في أستراليا المفتوحة

المصنفة الأولى عالميا ايغا شيانتيك تبلغ الدور الثالث في أستراليا المفتوحة

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 09:23 قراءة: 0 د, 33 ث
      
بلغت المصنفة الأولى عالميا إيغا شيانتيك الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، اثر تغلبها اليوم الاربعاء على كاميلا أوسوريو 6-2 و6-3 تحت السقف المغلق بملعب رود ليفر لتصبح أول لاعبة تبلغ الدور الثالث .

وبدت اللاعبة البولونية المرشحة الأبرز للتتويج باللقب أمام الكولومبية أوسوريو (21 عاما) التي هاجمت إرسالها، لكنها سيطرت دائما على مجريات اللعب.
وستلتقي شيانتيك في الدور المقبل مع بيانكا أندريسكو أو كريستينا بوكسا.

وقالت شيانتيك "اعتقد أن المباراة أصعب بكثير مما تشير إليه النتيجة النهائية، كانت مواجهة شاقة لكنني سعيدة بتماسكي وإصراري على التقدم".

وبسبب الأمطار في ملبورن بارك قرر منظمون عدم إقامة مباريات بالملاعب المفتوحة قبل الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، لتتعطل المباريات ثلاث ساعات على الأقل.


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