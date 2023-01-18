بطولة العالم لكرة اليد - الجولة الثالثة - النتائج الكاملة

في ما يلي نتائج الجولة الثالثة من الدور الاول لمونديال كرة اليد 2023 التي جرت يوم الثلاثاء



الثلاثاء 17 جانفي 2023



البحرين -بلجيكا 30-28

الجزائر - ألمانيا 21-37

مصر - الولايات المنحدة الأمريكية 35-16

الأرجنتين - مقدونيا 35-26



قطر - صربيا 24-34

تونس - الدنمارك 21-34

المغرب - كرواتيا 24-36

هولندا - النرويج 26-27





