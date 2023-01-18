بطولة العالم لكرة اليد - الجولة الثالثة - النتائج الكاملة

في ما يلي نتائج الجولة الثالثة من الدور الاول لمونديال كرة اليد 2023 التي جرت يوم الثلاثاء
الثلاثاء 17 جانفي 2023
البحرين -بلجيكا 30-28
الجزائر - ألمانيا 21-37
مصر - الولايات المنحدة الأمريكية 35-16
الأرجنتين - مقدونيا 35-26
قطر - صربيا 24-34
تونس - الدنمارك 21-34
المغرب - كرواتيا 24-36
هولندا - النرويج 26-27
الثلاثاء 17 جانفي 2023
البحرين -بلجيكا 30-28
الجزائر - ألمانيا 21-37
مصر - الولايات المنحدة الأمريكية 35-16
الأرجنتين - مقدونيا 35-26
قطر - صربيا 24-34
تونس - الدنمارك 21-34
المغرب - كرواتيا 24-36
هولندا - النرويج 26-27
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