بطولة العالم لكرة اليد - الجولة الثالثة - النتائج الكاملة

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 07:16 قراءة: 0 د, 16 ث
      
في ما يلي نتائج الجولة الثالثة من الدور الاول لمونديال كرة اليد 2023 التي جرت يوم الثلاثاء

الثلاثاء 17 جانفي 2023

البحرين -بلجيكا 30-28
الجزائر - ألمانيا 21-37
مصر - الولايات المنحدة الأمريكية 35-16
الأرجنتين - مقدونيا 35-26

قطر - صربيا 24-34
تونس - الدنمارك 21-34
المغرب - كرواتيا 24-36
هولندا - النرويج 26-27


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