بطولة العالم لكرة اليد: المنتخب التونسي ينهزم امام الدانمارك 21-34 ويعجز عن بلوغ الدور الثاني

انقاد المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الثلاثاء الى هزيمة عريضة امام منتخب الدانمارك استقرت على نتيجة 21-34 (14-19 الشوط الاول) بقاعة مالمو ارينا بالسويد و ذلك في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة العالم التي تحتضنها السويد وبولونيا الى غاية 29 جانفي الجاري.



وتجمد رصيد المنتخب التونسي في ذيل المجموعة الثامنة بنقطة واحدة ليودع بطولة العالم مبكرا ويكتفي بخوض مسابقة كاس الرئيس. فيما تمكنت منتخبات الدانمارك (6 نقاط) و البحرين (3 نقاط) و بلجيكيا (نقطتان) من الترشح الى الدور الثاني للمونديال.

وسعى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الى الظهور بوجه مشرف في اللقاء الختامي للدور الاول ضمن المجموعة الثامنة ومحو المردود المخيب للامال الذي ظهر به في مباراتي البحرين 27-27 و بلجيكيا 29-31 من خلال مواجهة الدانمارك حامل اللقب العالمي دون مركبات وبعيدا عن ضغوطات التاهل الذي بدا بعيد المنال اثر فوز البحرين على بلجيكيا في منافسات ذات المجموعة وهي نتيجة قلصت حظوظ ابناء المدرب باتريك كازال في المرور الى الدور القادم.



وجاء الاداء الجماعي للمنتخب التونسي في مستهل المباراة محترما اجمالا من خلال تالق اللاعب حازم باشا في التصويب من خارج منطقة 9 امتار مما جعل المنتخب الوطني يتقدم في النتيجة ي 4-1 بعد 5 دقائق لعب وكذلك محاولات امين درمول الذي توفق في التهديف بعد محاولات فردية الا ان صلابة منتخب الدانمارك و الفنيات العالية للاعبيه وتالق حارسهم مكنتهم من تدارك الموقف و العودة في النتيجة بتعديل الكفة 5-5 (دق 10). وبداية من الدقيقة 12 للمباراة نجح منتخب الدانمارك الذي يمتلك افضل لاعبي العالم بقيادة المنسق ميكال يانسان في اخذ الفارق لصالحه 15-11 قبل 6 دقائق لنهاية الفترة الاولى للعب.



وصنعت خبرة وحرفية منتخب الدانمارك الفارق في كل مرة اراد فيها زملاء درمول الاقتراب في النتيجة لتعود اسبقية الشوط الاول للمباراة لصالحه بنتيجة 19-14 في ظل مردود جيد نسبيا للمنتخب التونسي مقارنة بمباراتي الجولتين الاولى و الثانية و بالنظر الى قوة منتخب الدانمارك.

وتابع منتخب الدانمارك سيطرته على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني للقاء بتصعيد فارق الاهداف كلما اتيحت له الفرصة لذلك 24-18 (دق38) مع التحكم في نسق المباراة بكل اريحية (26-19)مع منتصف الشوط بفضل قوته الهجومية في العمليات المنسقة.

ولم يتغير المشهد العام للحوار مع دخول المباراة للدقائق العشر الاخيرة امام تواصل هيمنة الدانمارك (28-19) ثم (30-20) قبل 5 دقائق من نهاية المباراة وكاد الفارق ان يكون اعرض لولا تالق الحارس اصيل النملي الذي عوض زميله ياسين بلقايد.



ولم تكن اللحظات الاخيرة للمباراة ذريعة لمنتخب الدانمارك للتراخي بل تابع مردوه المتوازن معمقا الفارق تدريجيا الى ان بلغ 12 هدفا لتنتهي المباراة علىى نتيجة 34-21 وهزيمة جديدة للمنتخب التونسي مع خروج مبكر من المونديال واداء متواضع . وسيخوض المنتخب التونسي مسابقة "كاس الرئيس" بعد ان عجز عن تحقيق التاهل للدور الثاني .



