القصرين : إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق شبان شاركوا في أحداث الشغب الأخيرة

القصرين : إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق شبان شاركوا في أحداث الشغب الأخيرة

Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 21:48 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء، 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق شبان شاركوا في عمليات الكرّ والفرّ والمناوشات الأخيرة التي اندلعت مؤخرا في حي الزهور بمدينة القصرين.

كما أذنت النيابة العمومية، أمس الإثنين، بإحالة 3 أطفال على قاضي الأطفال، بعد مثولهم أمام العدالة في حالة تقديم، من أجل مشاركتهم في الأحداث الاخيرة التي عاش على وقعها حي النور وحي الزهور بالقصرين المدينة، وفق عماد العمري، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين.

وأوضح المصدر في تصريح إعلامي، أن النيابة العمومية أذنت بإدانة الأطفال الثلاثة المذكورين وبتسليمهم لعائلاتهم، مشيرا بالمناسبة إلى أنه تمت إحالة أحد الشبان من معتمدية سبيطلة على المجلس الجناحي وتم إصدار حُكم بعدم سماع الدعوى في حقه.

يُذكر أن المناوشات الأخيرة وأحداث الشغب التي جدت منذ يوم الجمعة المنقضي، بهذه الأحياء في القصرين المدينة وتواصلت على مدى 3 أيام، تسبّبت في إصابة 4 أعوان أمن وتسجيل أضرار بعدد من السيارات الادارية وكاميرات مراقبة.

لطيفة

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