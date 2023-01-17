الخطوط التونسية: عائدات النقل ترتفع ب54 بالمائة وتصل الى 317،8 مليون دينار خلال الثلاثي الأخير من 2022

Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 20:54 قراءة: 0 د, 39 ث
      
زادت عائدات النقل لدى الخطوط التونسية بنسبة 54 بالمائة لتبلغ قيمتها 317،8 مليون دينار خلال الثلاثي الأخير من سنة 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وستتضاعف هذه العائدات بمرتين لكامل سنة 2022 لتتجاوز قيمتها 1،2 مليار دينار، وفق ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة، التّي تمّ نشرها، الثلاثاء، على موقع بورصة تونس.

وارتفع عدد المسافرين، على متن طائرات الناقلة الوطنية، أيضا، بنسبة 35 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 ليقدر عددهم ب531653 مسافر. كما تطور معدل امتلاء الطائرات ب1،4 نقطة.

وفي ما يتعلق بالأعباء فقد أظهرت المؤشرات نمو النفقات المتعلّقة بالمحروقات بنسبة 116 بالمائة والنفقات الخاصة بالرسوم الموظفة على المطارات والمساعدة التجارية بنسبة 40 بالمائة في الثلاثي الأخير من 2022.
وقد أعلنت الشركة، فضلا عن ذلك عن تراجع ديونها بنسبة 13 بالمائة تبعا لعودة تسوية القروض خلال سنة 2022.

م/نادية

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