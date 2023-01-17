"مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، محور محادثة بين وزير الداخلية وسفير فرنسا بتونس

أجرى وزير الداخليّة، توفيق شرف الدّين، اليوم الثلاثاء، محادثة مع سفير فرنسا بتونس، أوندري باران وذلك بمقرّ الوزارة.



واستعرض الطرفان، بالمناسبة، "وضع التعاون القائم بين الجانبين، في المجالات ذات الإهتمام المشترك والتي تندرج ضمن اختصاصات الداخلية، على غرار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".



وأكدا في هذا الصدد "حرصهما على الإرتقاء بهذه العلاقات والدفع بها إلى أسمى المراتب، تجسيما لتطلعات الشعبين الصديقين"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية.





