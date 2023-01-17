بطولة العالم لكرة اليد : المنتخب البحريني يفوز على بلجيكيا 30-28 و يتاهل الى الدور القادم

فاز منتخب البحرين مساء اليوم الثلاثاء على نظيره البلجيكي بنتيجة 30-28 (15-12 الشوط الاول) و ذلك في اطار مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة العالم لكرة اليد التي تحتضنها بولونيا و السويد الى غاية 29 جانفي الجاري.



ونجح منتخب البحرين بفضل هذا الفوز في التاهل الى الدور القادم رافعا رصيده الى 3 نقاط بالمركز الثاني خلف الدانمارك التي ضمنت بدورها التاهل الى الدور الثاني بمجموع 4 نقاط قبل مواجهتها في وقت لاحق من مساء اليوم امام المنتخب التونسي.

وتجمد رصيد منتخب بلجيكيا في المركز الثالث بنقطتين.

ويقبع المنتخب الوطني التونسي في ذيل ترتيب المجموعة الثامنة بنقطة واحدة وسيواجه مساء اليوم ( س 20 و30د) منتخب الدانمارك بقاعة ارينا مالمو في اطار الجولة الثالثة من منافسات ذات المجموعة.



الجولة الثالثة

الثلاثاء 17 جانفي 2023

قاعة مالمو ارينا

بلجيكيا-البحرين 28-30

قاعة مالمو ارينا (س20 و 30 دق)

تونس-الدانمارك



الترتيب

المنتخب ن ل ف ت ه له عليه الفارق

1-الدانمارك 4 2 2 0 0 79 49 60

2-البحرين 3 3 1 1 1 78 91 13 -

3-بلجيكيا 2 3 1 0 2 87 102 15-

4-تونس 1 2 0 1 1 56 58 2 -











