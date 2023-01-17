دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، إلى ضرورة استكمال مخطط التمويل والمرور في أسرع الآجال لإنجاز مشروع القاعدة التجارية لأسواق الإنتاج بالوسط بسيدي بوزيد، مؤكدة حرصها على تذليل كافة الصعوبات العقارية والفنية والمالية



و ثمنت الوزيرة، خلال جلسة عمل عقدت، الثلاثاء، بحضور رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي ، والوفد المرافق له، موافقة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على المساهمة في رأس مال المشروع بمبلغ قدره 3ر22 مليون دينار أي بنسبة 8ر33 بالمائة من رأس مال الشركة، مضيفة أن الهيئة تعتبر شريكا فاعلا لتونس في تنفيذ عدد من المشاريع النموذجية الأخرى.

كما أكدت بن رجب، خلال الجلسة أن القاعدة التجارية لأسواق الانتاج بالوسط بسيدي بوزيد تندرج في إطار السياسة الوطنية لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وتثمين المنتوجات الفلاحية وتصديرها، كما تعتبر مشروعا استراتيجيا وقاطرة لدفع التنمية على المستوى الجهوي.



من جانبه أفاد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أن القاعدة التجارية لأسواق الانتاج بالوسط بسيدي بوزيد تمثل مشروعا واعدا ورائدا و سيكون دافعا لمزيد الاستثمار في مشاريع مماثلة من قبل الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع أسواق الإنتاج بالوسط يمتد على مساحة قدرها 120 هكتارا بمنطقة أم العظام من معتمدية سيدي بوزيد الغربية بكلفة جملية تبلغ حوالي بـ115 مليون دينار.

وتتكون القاعدة التجارية من سوق للإنتاج - عرض وطلب- ومنصة لوجستية وسوق للماشية ومركب لحوم حمراء ومنطقة صناعات غذائية.













