لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يخضع للتحقيق بشأن تحرش أخلاقي وجنسي

Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 20:39 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الثلاثاء إنه فتح تحقيقا بشأن تحرش أخلاقي وجنسي ضد نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
وقال الاتحاد الفرنسي إن لوغريت، الذي نفى في وقت سابق مزاعم التحرش الجنسي خلال عملية تدقيق بتكليف من وزارة الرياضة، "أوقف عن القيام بمهام منصبه" الأسبوع الماضي مع تكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا.
ولم يتسن الوصول على الفور إلى لوغريت للتعليق اليوم لكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت، نقلا عن بيان أرسله محاموه إلى وكالة الأنباء الفرنسية، بأنه نفى ارتكاب أي مخالفات أو أخطاء.
وكانت وزارة الرياضة قد أمرت في سبتمبر الماضي بتدقيق في الاتحاد الفرنسي بعد إعلان الاتحاد أنه سيرفع دعوى قضائية ضد مجلة (سوفوت) بتهمة التشهير بعدما ذكرت أن لوغريت تحرش بعدد من الموظفات.
وتعرض لوغريت (81 عاما) للانتقادات أيضا من لاعبين وسياسيين لانتقاده أيقونة كرة القدم الفرنسية والفائز بكأس العالم 1998 زين الدين زيدان.
كما واجه لوغريت، الذي تولى منصبه في 2011، انتقادات بعد تجديد عقد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان حتى 2026، أي بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية للاتحاد بعامين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260140



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 17 جانفي 2023 | 25 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:30 15:09 12:36 07:31 06:00
Babnet
17°
 Babnet21° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1219°-912°-711°-713°-8
  • Avoirs en devises
    22655,1

  • (16 jan)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,33781 DT        1$ =3,08323 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 jan)   1732,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   