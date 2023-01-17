أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، اليوم الثلاثاء في لقائه بممثلة المفوض السامي للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين بتونس حنان حمدان بمناسبة انتهاء مهامها، استعداد الوزارة لمزيد دعم التعاون مع المفوضية في المجالات ذات الصلة بملف تشغيل وتكوين اللاجئين.

وعبّر عن حرص الوزارة على العمل من أجل بلورة برنامج تعاون مشترك ذي جدوى ونجاعة بين الجانبين يمكن من استشراف وبحث وتطوير كل الحلول والآليات والبرامج التي تضمن حسن حوكمة وتسيير الملف.

وشدّد على ضرورة السعي إلى إرساء آليات مؤسساتية وفق قواعد تنظيمية وترتيبية تكون قابلة للتنفيذ بطريقة آلية في معالجة كل المسائل ذات الصلة باللاجئين وطالبي اللجوء، وخاصة في ما يتعلق بالعلاقات التعاقدية والشغليّة بين اللاجئين ومشغليهم في تونس حتى يتم الإدماج المهني للراغبين منهم في ذلك بطرق مُنظّمة ومُقنّنة تضمن حقوقهم المهنية والحدّ من كل أشكال الاستغلال والتوظيف غير القانوني، حسب بلاغ للوزارة.

ودعا إلى ضرورة حوكمة ومأسسة التعاطي مع ملف اللاجئين وطالبي اللجوء وعدم الخلط في المفاهيم بين المهاجرين لأسباب إقتصادية وبين اللاجئين الذين يتمتعون بحقوق وفق المعاهدات الدولية سواء من خلال إعادة التوطين او اللّجوء الوقتي إلى حين العبور إلى بلدان التوطين،.

من جهتها أعربت حنان حمدان عن تقديرها لمستوى التعاون مع الوزارة والحكومة التونسية في معالجة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء بتونس وجديّة وجودة التعاطي مع كل المشاغل والتحديات ذات الصلة وخاصة في ما يتعلق بالإدماج الاقتصادي لنسبة هامة منهم في سوق الشغل التونسية سواء في مجال العمل المؤجر أو في مجال ريادة الأعمال.



