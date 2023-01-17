جندوبة: تقدم ملف حماية مدينة بوسالم من الفيضانات وتعويض المتساكنين (والي الجهة)

قال والي جندوبة سمير كوكة خلال ترؤسه للجلسة المخصصة للنظر في ملف حماية مدينة بوسالم من الفيضانات وتعويض المتساكنين الراغبين في التخلي عن عقاراتهم، ان هذا الملف والملفات المتعلقة بتمكين طالبي التعويض، سجّل تقدما ملموسا ، وانه سيقع استصدار اذون قضائية في شان الرافضين لإجراء المعاينات الفنية، حتى تتمكن اللجنة الفنية من استكمال الإجراءاتها .



وحث بالمناسبة، اللجنة العقارية المختلطة المكلفة بالتثبت في العقارات المعنية بالتعويضات، على استكمال المعاينات الفنية حتى يتسنى عرضها على لجنة الاستقصاء والمصالحة المنصوص عليها طبق المرسوم الجديد.



وقالت المديرة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات سامية غريبة، من جهتها، ان امر التعويض محسوم بالنسبة لقائمة أولية تعدّ 70 متضررا يقطنون في مساكن تقع تحت 124 دون مستوى سطح البحر، وان العمل قائم على تحديد مساكن أخرى بذات المستوى، فيما ارتات اللجنة اعداد قائمة ثانية في مساكن تقع بين 124 و127 من مستوى سطح البحر ودراستها حالة بحالة لمعرفة توجهات اصحابها بخصوصها.



ولفت ممثل وزارة الفلاحة الى دراسة يقوم بها مكتب دراسات تونسي- الماني تتعلق بحماية المدينة من الفيضانات، وذلك عن طريق جهر وادي مجردة وتوسعة أجزاء منه وتنظيف حواشيه وحفر قناة تحوّل مياه نهر مجردة قبل وصولها الى مدينة بوسالم على ان تنطلق الاشغال هذه السنة، وبين ان من شان هذه الدراسة مساعد عمل لجنة التعويضات على استكمال إجراءاتها بأكثر سهولة.



وينتظر اكثر من 400 من متساكني مدينة بوسالم القاطنين بحي الخليج، اكثر الاحياء تضررا، وحي فطومة بورقيبة وحي ديامنتة وعدد اخر من أصحاب العقارات البيضاء او الفلاحية (نحو 70 منهم تبين ان مساكنهم تقع تحت 124 متر دون مستوى البحر)، الحسم في حلّ ينهي معاناة المتساكنين سواء تعلق الامر بحماية المدينة التي تعرضت الى فيضانات متواترة اخرها سنة 2015 وقبلها سنة 2012، تجاوز فيهما مستوى مياه الفيضانات المترين، او بالتعويض للأكثر تضررا منهم وتمكينهم من شراء او بناء مساكن جديدة في مناطق اكثر امان.



