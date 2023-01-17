سيدي بوزيد:وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تتطلع على سير عدد من المشاريع في الجهة

مثل مشروع الفضاء النموذجي للأسر بدوار "السلاطنية" وتسليم اشعارات تمويل مشاريع من برنامج "رائدات" لفائدة 93 امرأة وفتاة من ولاية سيدي بوزيد بقيمة تفوق 752 ألف دينار وتدشين نادي أطفال بمنطقة الاسودة ومركز لايواء النساء ضحايا العنف والاطفال المرافقين لهن بالرقاب واعطاء اشارة انطلاق نشاط مجمعين جديدين للتنمية النسائية ومشروع "حياة" لنساء بمنطقة الواعرة بسيدي علي بن عون، محور زيارة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء لولاية سيدي بوزيد.

وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بالحاج موسى في تصريح لـ(وات)، بأن مشروع الفضاء النموذجي بدوار السلاطنية يعتبر مكسبا مهما لفائدة المنطقة نظرا للخدمات المتنوعة التي سيوفرها للأسرة كالإرشاد والتوجيه والتكوين والتوعية والتثقيف والإحاطة بكل أفرادها من مختلف الفئات العمرية.

وأكدت ضرورة اختصار آجال التنفيذ، مبينة أن الوزارة رصدت للمشروع اعتمادات مالية تقدر بـ6 مليون دينار. ويتمثل المشروع في مجمع يضم روضة عمومية وفضاء للعائلة وفضاء نهاريا لكبار السن وفضاء إداريا إلى جانب ملعب ومطبخ وفضاء خارجي على عقار مساحته 5000 متر مربع قدمها هبة أحد متساكني منطقة دوار "السلاطنية".

وفي إطار برنامج رائدات، قامت الوزيرة بتسليم إشعارات تمويل مشاريع لفائدة 93 إمرأه وفتاة من الجهة بقيمة جملية تجاوزت 752ألف دينار، بهدف دعم المبادرة النسائية الخاصة وسيما للنساء والفتيات المبتكرات في القطاعات الواعدة بالمناطق ذات الأولوية وفي الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية.

أما في قطاع الطفولة فقد تولت الوزيرة تدشين نادي الطفولة بالأسودة وهو مشروع جديد تم انجازه بكلفة 448 ألف دينار على مساحة جملية بلغت 2000 متر مربع منها 326 متر مربع مساحة مغطاة.

كما قامت بتدشين مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بطاقة استيعاب قدرت بـ08 نساء مع أطفالهن، وأكدت أن هذا الإحداث يتنزل في إطار تعزيز مؤسسات التعهد بالنساء ضحايا العنف كما قامت بإمضاء اتفاقية مع جمعية "صوت حواء" التي ستتولى تسيير مركز "الأمان" بسيدي بوزيد لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وأعطت أيضا إشارة انطلاق نشاط مجمعين جديدين للتنمية النسائية بكل من سوق الجديد ومنزل بوزيان ومشروع "حياة" لفائدة النساء والفتيات بمنطقة الواعرة من معتمدية سيدي علي بن عون.



