وزير الداخلية يزور عددا من الهياكل التابعة لقوات الأمن الداخلي

أدى وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الثلاثاء، زيارات إلى كل من الإدارة العامة لوحدات التدخل للأمن الوطني ببوشوشة، وإقليم الأمن الوطني بتونس، والإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، والديوان الوطني للحماية المدنية.





وأكد الوزير، خلال محادثات أجراها مع الأعوان والإطارات العاملين بالهياكل المذكورة، ضرورة مواصلة التحلي باليقظة والانتباه، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وذلك في كنف الحياد التام وإحترام مبادئ حقوق الإنسان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.



كما مثلت الزيارات فرصة، اطلع خلالها الوزير على ظروف سير العمل بهذه الهياكل، والإنصات إلى مشاغل منتسبي وزارة الداخلية، مثمنا مجهوداتهم في تأمين مختلف التظاهرات والأنشطة، والحفاظ على الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.



