قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم المصري محمود البنا لادارة مباراة الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى) والتي ستجمع غدا الاربعاء النادي الصفاقسي بالترجي الرياضي انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا بملعب الطيب المهيري بصفاقس و سيساعد البنا مواطنيه طه احمد حسام و توفيق احمد .

في ما يلي بقية تعيينات حكام مباريات الجولة بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يومي الاربعاء و الخميس 18 و 19 جانفي الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س 14)على النحو الاتي :



الاربعاء 18 جانفي 2023

المجموعة الاولى

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي-هلال الشابة الحكم نضال اللطيف

ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة

امل حمام سوسة-الملعب التونسي الحكم احمد الذوادي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي الحكم محمود البنا (مصر)

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-النجم الساحلي الحكم محمد فني



الخميس 19 جانفي 2023

المجموعة الثانية

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-نجم المتلوي الحكم الصادق السالمي

ملعب سليمان

مستقبل سليمان-مستقبل الرجيش الحكم فرج عبد اللاوي

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري-الاولمبي الباجي الحكم اشرف حركاتي

ملعب سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور)

اولمبيك سيدي بوزيد-اتحاد بن قردان الحكم اسامة رزق الله







