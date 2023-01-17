استكملت الهيئة الفرعية للانتخابات بالكاف كل الاستعدادات اللوجستية المتّصلة بتنظيم الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبرمجة يوم 29 جانفي الجاري، مع انطلاقها في مراقبة الحملة الانتخابية في الدوائر الثلاث للجهة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة الفرعية، عمر اليعقوبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وقال اليعقوبي إن الهيئة استكملت كل الاستعدادات اللازمة بكل المراكز الانتخابية البالغ عددها 191 مركزا، وتوظيف 12 مراقبا لمتابعة سير للحملة الانتخابية أي بمعدل 4 مراقبين بكل دائرة، مع إفراد 25 مركزا بتوقيت استثنائي، وفق تأكيده.



وأشار إلى أنه تم إلى حد الآن تسجيل مخالفة وحيدة خلال الحملة الدعائية التي انطلقت أمس الاثنين تتمثل في تمزيق المعلقات بدائرة الدهماني-القصور-السرس-القلعة الخصبة-الجريصة، وذلك بالتوازي مع تسجيل 5 أنشطة دعائية في اليومين الأولين للحملة بكل من دائرة الكاف الشرقية-الكاف الغربية، ودائرة الدهماني-القصور-السرس-القلعة الخصبة-الجريصة.



