بطولة امم افريقيا (شان) الجزائر - المنتخب الموريتاني ينهي تربصه التحضيري بمدينة طبرقة

اختتم منتخب موريتانيا للمحليين لكرة القدم اليوم تحضيراته بمدينة طبرقة استعدادا للمشاركة في بطولة امم افريقيا (شان) بالجزائر وسيتحول اليوم الى مدينة وهران .

ويفتتح منتخب موريتانيا للمحليين مشاركته في بطولة ال"شان" يوم 20 جانفي الجاري بملاقاة منتخب انغولا بملعب ميلود هدفي بوهران ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضا منتخب مالي.

وكان منتخب المرابطين للمحليين فاز 2-0 على منتخب النيجر يوم السبت في آخر مباراة ودية تحضيرية لبطولة الشان الجزائر 2022.

وسجل هدفي المباراة كل من حميه الطنجي في الدقيقة 19 والقائد بسام في الدقيقة 21.



وسيغيب مدافع المنتخب الوطني الموريتاني للمحليين يحيى دلاهي عن نهائيات بطولة أفريقيا للأمم لللاعبين المحليين - الجزائر 2022، بسبب إصابته على مستوى العضلات الضامة للفخذين.

وخرج دلاهي من المجموعة يوم الاثنين ليباشر العلاج في تونس العاصمة .

وقد قرر مدرب منتخب موريتانيا أمير عبدو عدم استدعاء لاعب جديد، والاكتفاء بقائمته الحالية من 24 لاعباً لخوض نهائيات البطولة.



ويذكر ان عددا من المنتخبات الافريقية للمحليين اجرت تحضيراتها الاخيرة بمدن تونسية قبل التحول الى الجزائر لخوض منافسات ال"شان".



