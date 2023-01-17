تلقّت الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين 16 اعلاما بنشاط لمترشح واحد للدور الثاني من الانتخابات التشريعيّة منها نشاط ليوم أمس الاثنين الموافق لاول أيام الحملة، فيما تلقت لليوم الثاني منها إعلاما بـ4 انشطة أخرى لمترشحين اثنين، وبذلك يعتبر النسق مرتفعا نسبيا مقارنة بالنسق الذي ميز انطلاقة الحملة الانتخابية في الدور الاول من الانتخابات التشريعية، بحسب مصدر من الهيئة.



وقد وضعت الهيئة 24 عون مراقبة لانشطة الحملة بمعدل مراقبين اثنين لكل مترشح، و4 اعوان مراقبة بالهيئة، ليرتفع بذلك عدد المراقبين عن كل مترشح مقارنة بالدور الاول من الحملة.

وتواصل الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين استعداداتها للموعد الانتخابي حيث تنهي اليوم دورات تكوينية انطلقت منذ 3 ايام لفائدة اعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع سواء القدامى ممن خاضوا التجربة السابقة او الجدد المعوضين لأعضاء آخرين والاعضاء الذين يتم وضعهم في قائمة الاحتياط تحسّبا لاي غياب.

وتقلص بولاية مدنين عدد مكاتب الاقتراع الى 436 مكتبا و187 مركز اقتراع مقابل 544 مكتبا و243 مركزا في الدورة الاولى، وذلك لاعتبار ان الدائرة الانتخابية بني خداش-جربة حومة السوق لن تشملهما هذه الدورة الثانية نتيجة فوز مترشحها في الجولة الاولى.



