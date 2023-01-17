نابل 1 -تشريعية: تسجيل 4 مخالفات انتخابية خلال اليوم الأول من الحملة الانتخابية

سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 خلال اليوم الأول من الحملة الانتخابية المخصصة للانتخابات التشريعية في دورها الثاني التي من المزمع إجراؤها يوم 29 جانفي الجاري، 4 مخالفات انتخابية، وفق ما ذكره رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 العروسي بن عبد الله، في تصريح لصحفية (وات).



وبين المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء، ان 03 من بين هذه المخالفات تتعلق بالأنشطة غير المعلن عنها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات ومخالفة تتمثل في التعليق دون التأشير، مضيفا انه تم التنبيه على المترشحين المخالفين.



وبخصوص الأنشطة الدعائية، أفاد بن عبد الله، أن عدد الأنشطة الدعائية المصرح بها خلال اليومين الأولين بلغ 12 نشاطا من بينها 4 أنشطة بتاريخ أمس الاثنين و8 أنشطة بتاريخ اليوم الثلاثاء وتتمثل في توزيع مطويات والاتصال المباشر بالناخبين واجتماع انتخابي ومقهى سياسي.



ويتنافس خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية عن دائرة نابل 1، 12 مترشحا من بينهم 3 نساء، أي بمعدل مترشحين اثنين عن كل دائرة انتخابية، وذلك من أجل الفوز ب6 مقاعد صلب المجلس النيابي القادم .



ويبلغ عدد المسجلين بالدائرة الانتخابية نابل 1، التي تضم 6 دوائر انتخابية وهي قربة ومنزل تميم و"قليبية-حمام الغزاز" و"منزل بوزلفة-الميدة" و"دار شعبان الفهري- بني خيار"، 356024 ناخبا وناخبة ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 151 مركز اقتراع تضم بدورها 427 مكتب اقتراع.



