أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم خلال الفترة الممتدة من 9 الى 15 جانفي الجاري تسجيل 3 حالات وفاة و 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها الدوري حول الوضع الوبائي بالبلاد أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 7.5 بالمائة من مجموع 1375 تحليلا منجزا خلال نفس الفترة



ولفتت الوزارة الى أن عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ 8 حالات خلال الأسبوع الثاني من شهر جانفي الجاري



يشار الى أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ بداية الجائحة في تونس خلال شهر مارس من سنة 2020 و إلى حدود يوم 15 جانفي الجاري 29.291 حالة وفاة









