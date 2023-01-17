الفريق الاقتصادي لسفارة فرنسا بتونس يعد لعقد لقاء مع المؤسسات الاقتصادية بجهة بنزرت يوم 19 جانفي 2023

دعت سفارة فرنسا بتونس الشركات الاقتصادية بولاية بنزرت الى التسجيل على موقع "بزنس فرانس" لحضور لقاء يعقده الفريق الاقتصادي الاقليمي للسفارة الفرنسية، بولاية بنزرت يوم 19 جانفي 2023 .



ويتعين على الشركات والمؤسسات الاقتصادية بولاية بنزرت التسجيل، على موقع "بزنس فرانس" قبل يوم 18 جانفي 2023، علما وأنّ عدد المقاعد يبقى محدودا.



وسيقدّم الفريق الاقتصادي الفرنسي، خلال اللقاء، الآليات الموضوعة على ذمة المؤسسات التونسية والأجنبية وفروع المؤسسات الفرنسية المنتصبة بتونس.



ويضم الفريق الاقتصادي ممثلين عن عدة هياكل من بينها الوكالة الفرنسية للتنمية و "بروبركو " و "اكسبرتيز فرانس" "وبيزنس فرانس "والغرفة التجارة والصناعة التونسية والفرنسية والخدمة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية.



ويهدف اللقاء الى مزيد تسهيل تطوير المشاريع مع الشركاء الفرنسيين وتعزيز التعاون بين فرنسا وتونس الى جانب استعراض آليات التمويل المتاحة وخاصة خط التمويل الموضوع على ذمّة المؤسسات.



وسيحضر اللقاء، الذي ينتظم بالتعاون مع عدّة هياكل من بينها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الى جانب بنوك خاصة، سفير فرنسا بتونس اندري بيران.



