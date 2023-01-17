بطولة العالم لكرة اليد 2023 - الدنمارك تاهل والمنتخب التونسي يطارد بصيص امل

ضمن منتخب الدنمارك المدافع عن لقب بطل العالم تاهله بسهولة إلى الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد 2023 عن المجموعة الثامنة ، ولا تزال هناك تذكرتان أخريان في متناول بقية منتخبات المجموعة ، وستتعرف منتخبات تونس و البجرين و بلجيكا اليوم عن مصيرها في الدور الاول للمونديال حيث يتاهل منتخبان الى جانب الدنمارك الى الدور الرئيسي فيما يكتفي المنتخب الرابع في المجموعة بخوض منافسات مسابقة كاس الرئيس.





قدم المنتخب التونسي في المقابلتين اللتين خاضهما في الدور الاول من مونديال اايد 2023 اداء غير مرضي وتعادل مع البحرين 27-27 قبل ان ينهزم 29-31 امام بلجيكا التي تشارك لاول مرة في المونديال . ومن بين 4 نقاط ممكنة من فوزين اكتفى المنتخب الوطني بنقطة واحدة.



وبنقطة واحدة ، ما زال المنتخب التونسي يحتل المركز الثالث ، متقدما على البحرين بفارق الأهداف ، ويمكن ان يتاهل الى الدور الرئيسي إذا حافظ على هذا المركز وهو يطارد بصيص امل ولكن ليس للمنتخب التونسي فرصة كبيرة في انتزاع النقاط في مباراته الأخيرة بالمجموعة اليوم امام الدنمارك الاقوى والاكثر خبرة ، لذلك فان الحفاظ على مرتبة ثالثة يبدو صعبا وسيبقى ذلك مرتبطا بنتائج بقية المنتخبات في المجموعة.



وسيكون المنتخب التونسي في حاجة للفوز على نظيره الدنماركي لكن الامر يبدو صعبا في ان يجدد المنتخب الوطني فوزه على الدنمارك في بطولة العالم 2005 (25-22).وهي المرة الوحيدة التي فازت فيها تونس على الدنمارك في تاريخ مواجهاتهما.

ومن جهته تاكد منتخب الدنمارك بطل العالم في نسختي 2021 و2023 من العبور الى الدور الرئيسي وقد فرض اسبقية لافتة في مقابلتيه مع بلجيكا والبحرين حيث فاز بفارق 15 هدفا في المقابلتين .



ويذكر ان المنتخبين التونسي و الدنماركي تقابلا في ست مباريات ، وفازت الدنمارك بخمس منها ، كان آخرها 36-22 في بطولة العالم 2019 فيما حقق المنتخب التونسي انتصاره الوحيد على أرضه في بطولة العالم 2005 (25:22).



ومن جهة اخرى ستكون المباراة الثانية في المجموعة و التي تنطلق على الساعة السادسة مساء بين البحرين و بلجيكا حاسمة في رهان التاهل.



و يتقدم منتخب بلجيكا في الترتيب على منافسه البحريني ويبقى في حاجة للحفاظ على مركزه الثاني . وبعد هزيمة 28-43 امام الدنمارك في أول مباراة له على الإطلاق في بطولة العالم للرجال ، حقق منتخب بلجيكا فوزه الأول على هذا المستوى على حساب المنتخب التونسي الذي يفوقه خبرة في المونديال 31-29.

ويكفي التعادل للبلجيكيين اليوم لضمان التاهل الى الدور الثاني وفي المركز الثاني . رغم ان منتخب بلجيكا يبدو شبه متاكد من تاهله شرط هزيمة منتخب تونس أمام الدنمارك وهو أمر محتمل جدا.



اما منتخب البحرين ، الذي خطف تعادلا 27-27 أمام تونس في الجولة الاولى قبل أن يخسر أمام الدنمارك (21-36) فانه قادر على فرض لونه امام منتخب بلجيكا . وإذا فازالدنمارك حامل اللقب على المنتخب التونسي يوم الثلاثاء ، فإن التعادل سيكون كافيا للمنتخب الآسيوي للوصول إلى الدور الرئيسي. وإذا خسر منتخبا البحرين وتونس مواجهتيهما ، فسيتم الاحتكام الى فارق الأهداف الإجمالي في مباريات المجموعة.

ويملك منتخب البحرين حظا وافرا في التاهل ويكفيه الفوز او التعادل على اقل شيء مع امكانية هزيمة المنتخب التونسي امام الدنمارك اليوم وهي امكانية واردة جدا ليحقق البحرينيون العبور للدور المقبل.



