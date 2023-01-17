التجاوزات المتصلة بتوزيع المواد المدعمة تتصدر قائمة المخالفات الاقتصادية في النصف الاول من جانفي 2023

تصدّرت التّجاوزات المتصلة بتوزيع المواد المدعمة قائمة المخالفات التي رفعتها المصالح الرقابية خلال النصف الأول من شهر جانفي 2023 من خلال رفع اكثر 1700 مخالفة.



وكشفت وزارة التجارة في بيانات نشرتها، الثلاثاء، ان مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة لها واصلت تنفيذ البرنامج المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة بالتعاون مع والمصالح الأمنية بمختلف الجهات.



وأفضت الحصيلة الأولية للعمليات الرقابية المنجزة، خلال الفترة الممتدة بين 1 و14 جانفي 2023، إلى رفع 3373 مخالفة اقتصادية منها 896 مخالفة اقتصادية في إطار عمليات المراقبة الإقليمية المشتركة.

وسجلت فرق المراقبة 1154 مخالفة في قطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري منها 765 مخالفة في الخضر والغلال و274 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض في حين تصدرت شفافية ونزاهة المعاملات قائمة المخالفات حسب نوعية الممارسات بقرابة 1696 مخالفة.

وتوصلت الفرق الرقابية الى حجز 47 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة واكثر من 6ٍ الاف لترا من الزيت النباتي المدعم وزهاء 14 لترا من الحليب و 6 اطنان من المواد العلفية.







