القبض بقابس على شخص "من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"

القبض بقابس على شخص "من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"

Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 07:20 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بقابس، في الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 جانفي 2023، من إلقاء القبض على شخص أصيل الجهة، "مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين"، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني.

وأضاف المصدر في بلاغ له مساء اليوم الإثنين، أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن هذا الشخص.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260097



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 17 جانفي 2023 | 25 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:01 17:30 15:08 12:36 07:31 06:00
Babnet
11°
 Babnet21° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1118°-913°-613°-514°-8
  • Avoirs en devises
    22655,1

  • (16 jan)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,33781 DT        1$ =3,08323 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 jan)   1732,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   