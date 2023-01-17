القبض بقابس على شخص "من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"

تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بقابس، في الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 جانفي 2023، من إلقاء القبض على شخص أصيل الجهة، "مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين"، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني.



وأضاف المصدر في بلاغ له مساء اليوم الإثنين، أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن هذا الشخص.





