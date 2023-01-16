البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاثنين :
قاعة سوسة الاولمبي
النجم الساحلي-الزهراء الرياضية 69-76
قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي-الاتحاد المنستيري 76-79
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-النادي الافريقي 60-69
الترتيب
1-الاتحاد المنستيري 8 4
2-النادي الافريقي 7 4
-الزهراء الرياضية 7 4
4-النجم الرادسي 5 4
-الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4
6-النجم الساحلي 4 4
قاعة سوسة الاولمبي
النجم الساحلي-الزهراء الرياضية 69-76
قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي-الاتحاد المنستيري 76-79
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-النادي الافريقي 60-69
الترتيب
1-الاتحاد المنستيري 8 4
2-النادي الافريقي 7 4
-الزهراء الرياضية 7 4
4-النجم الرادسي 5 4
-الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4
6-النجم الساحلي 4 4
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