البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : النتائج والترتيب

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 23:05 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاثنين :

قاعة سوسة الاولمبي
النجم الساحلي-الزهراء الرياضية 69-76
قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي-الاتحاد المنستيري 76-79
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-النادي الافريقي 60-69

الترتيب

1-الاتحاد المنستيري 8 4
2-النادي الافريقي 7 4
-الزهراء الرياضية 7 4
4-النجم الرادسي 5 4
-الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4
6-النجم الساحلي 4 4



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