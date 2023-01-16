البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاثنين :



قاعة سوسة الاولمبي

النجم الساحلي-الزهراء الرياضية 69-76

قاعة بوهيمة برادس

النجم الرادسي-الاتحاد المنستيري 76-79

قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية-النادي الافريقي 60-69



الترتيب



1-الاتحاد المنستيري 8 4

2-النادي الافريقي 7 4

-الزهراء الرياضية 7 4

4-النجم الرادسي 5 4

-الدالية الرياضية بقرمبالية 5 4

6-النجم الساحلي 4 4







