رئيس الجمهورية يعقد جلسة عمل مع كلّ من رئيسة الحكومة ووزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي

عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح الإثنين، بقصر قرطاج، جلسة عمل مع كلّ من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي، مروان العبّاسيوتناولت هذه الجلسة، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، برنامج مشاركة الوفد التونسي في الدورة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، حيث أكّد رئيس الجمهورية ضرورة توضيح الوضع المالي والنقدي في تونس.وتابع رئيس الجمهورية، "أن هذا الوضع لا يُمكن مقاربته على أساس الأرقام والنسب فحسب بل لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية في المقام الأول"وأضاف سعيد قائلا ، " إن الذوات البشرية لها حقوق يجب على الدولة ضمانها على غرار الحق في التعليم العمومي والشغل الذي يحفظ الكرامة والسكن والنقل وغيرها من الحقوق المضمونة في الدستور وفي الصكوك العالمية والإقليمية والتي لا تخضع لمنطق الربح والخسارة كأسهم الشركات التجارية.وأوضح رئيس الجمهورية، أيضا، أن التوازنات المالية التي تنشدها كلّ الدول لا تقوم فقط على مقاييس المداخيل والمصاريف بل أيضا على قاعدة العدل الاجتماعي كما ينصّ على ذلك دستور 25 جويلية 2022.