في شكاية رفعتها عليها وزارة الصحة الاحتفاظ بفتاة تقدمت بشهادة علمية مدلسة

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 19:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي لباب نات اليوم الاثنين 16 جانفي 2023 ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بامراة من أجل شبهة التدليس و مسك و استعمال مدلس و ذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد مفادها تعمد المعنية بالامر الادلاء بشهادة مساعد صحي اتضح بعد إجراء التحريات بشانها مع مصالح وزارة الصحة انها مدلسة .

وكشف محدثنا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا عليها لاتخاذ ما يتعين قانونا.


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