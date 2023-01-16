في شكاية رفعتها عليها وزارة الصحة الاحتفاظ بفتاة تقدمت بشهادة علمية مدلسة

أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي لباب نات اليوم الاثنين 16 جانفي 2023 ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بامراة من أجل شبهة التدليس و مسك و استعمال مدلس و ذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد مفادها تعمد المعنية بالامر الادلاء بشهادة مساعد صحي اتضح بعد إجراء التحريات بشانها مع مصالح وزارة الصحة انها مدلسة .



وكشف محدثنا انه سيقع إحالة المحضر لاحقا عليها لاتخاذ ما يتعين قانونا.





