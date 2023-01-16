رئيس الجمهورية يصدر الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للدورة الثانية لانتخابات أعضاء البرلمان

أصدر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.



وتضمن هذا الأمر الذي صدر أمس الأحد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فصلين تعلقا بالخصوص بدعوة الناخبين يوم الأحد 29 جانفي 2023 للدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، في الدوائر الانتخابية المعنية بها وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء.



كما نصّ الأمر على أنه يمكن للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز الاقتراع، بالنظر إلى خصوصية بعض الدوائر الانتخابية.



يُذكر أن هيئة الإنتخابات كانت أعلنت أمس الأحد، عن النتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والتي جرت يوم 17 ديسمبر 2022 وعن تنظيم الدورة الثانية بـ131 دائرة انتخابية وذلك يوم الأحد 29 جانفي الجاري.



