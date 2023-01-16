(مبعوثة وات ذكرى عبيدي)- دعا وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد علي الحويج ، رجال الأعمال والمستثمرين في تونس وليبيا إلى الاستثمار في المواني والمناطق الحرة للعبور إلى إفريقيا

كما دعا الوزير، اليوم الاثنين، لدى مشاركته في الافتتاح الرسمي للدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة بمدينة مصراتة ، رجال أعمال البلديين الشقيقين إلى إحياء طريق "النعام" وهو طريق الذي يربط مدينة مصراتة بإفريقيا لتكون منطقة عبور نحو هذه القارة

وقال الحويج ، إنه وبإرادة رجال الأعمال الذين يمثلون صناعا للتنمية والتنويع الاقتصاد الوطني، وبدعم من الحكومة التونسية والحكومة الليبية وبالشراكة مع مختلف الأطراف المتخدلة فانه بإمكان اقتصاد البلدين من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة رغم الظروف الصعبة التي يمران بها

وأضاف في السياق ذاته، أنه تم حل مختلف المشاكل والعراقيل بين تونس وليبيا وأصبح بالإمكان اليوم أن يحققا كلا الطرفين نموا اقتصاديا وتعاونا مثمرا طويل الأمد ، موضحا في المقابل أنهم في انتظار خطوة أخرى تتمثل في انعقاد اللجان الفنية واجتماع اللجنة العليا لاستكمال المشوار

وجدير بالتذكير فقد انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدينة مصراتة الدولة الأولى للمعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة تحت شعار "تونس ليبيا بوابة إفريقيا "

ويسعى منظمو هذا المعرض (مجلس الأعمال التونسي الإفريقي و غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بمصراتة )، إلى تعريف مختلف الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بخصوصية منطقة مصراتة التي تمثل نقطة عبورللمؤسسات التونسية نحو إفريقيا







