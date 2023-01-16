زغوان : المترشحان عن دائرة زغوان ـ الزريبة زينة بن جيب الله ورياض ملاف ينطلقان في حملتيهما الدعائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية

انطلقت اليوم الاثنين الحملة الدعائية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بالدوائر الثلاث بولاية زغوان .وقد اقتصر اليوم الأول على نشاط مترشحي دائرة /زغوان ـ الزريبة/ زينة جيب الله ورياض ملاف تم تخصيصه للاتصال المباشر بالمواطنين بمدينتي زغوان والزريبة والمناطق المجاورة لهما .

وذكرت ريم بن عامر رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان أن إدارة الهيئة لم تتلق تصاريح بخصوص نشاط بقية المترشحين الأربعة عن دائرتي الفحص ـ بئر مشارقة والناظورـ صواف لافتة إلى أنه تم تسخير 16 عونا لمراقبة سير الحملة الانتخابية في دورتها الثانية و857 عضو مكتب اقتراع لتسيير العملية الانتخابية



