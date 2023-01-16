زغوان : المترشحان عن دائرة زغوان ـ الزريبة زينة بن جيب الله ورياض ملاف ينطلقان في حملتيهما الدعائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 20:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
انطلقت اليوم الاثنين الحملة الدعائية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بالدوائر الثلاث بولاية زغوان .وقد اقتصر اليوم الأول على نشاط مترشحي دائرة /زغوان ـ الزريبة/ زينة جيب الله ورياض ملاف تم تخصيصه للاتصال المباشر بالمواطنين بمدينتي زغوان والزريبة والمناطق المجاورة لهما .
وذكرت ريم بن عامر رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان أن إدارة الهيئة لم تتلق تصاريح بخصوص نشاط بقية المترشحين الأربعة عن دائرتي الفحص ـ بئر مشارقة والناظورـ صواف لافتة إلى أنه تم تسخير 16 عونا لمراقبة سير الحملة الانتخابية في دورتها الثانية و857 عضو مكتب اقتراع لتسيير العملية الانتخابية

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