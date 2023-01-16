انتخابات تشريعية نابل 1: انطلاق الأنشطة الدعائية في اليوم الأول من الحملة الانتخابية

يتنافس خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية عن دائرة نابل 1، المزمع إجراؤها يوم 29 جانفي الجاري، 12 مترشحا من بينهم 3 نساء، أي بمعدل مترشحين اثنين عن كل دائرة انتخابية وذلك من أجل الفوز ب6 مقاعد صلب المجلس النيابي القادم

وأكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 العروسي بن عبد الله، في تصريح لصحفية (وات)، اليوم الاثنين، استكمال الاستعدادات اللوجستية والبشرية، مشيرا الى تركيز شباك موحد لتقديم الخدمات المتعلقة بالحملة الانتخابية وتكوين كافة رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع

وأشار بن عبد الله، إلى انطلاق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية بنابل 1 التي تضم 6 دوائر انتخابية حيث تلقت مصالح الهيئة الاعلام بنشاطين بكل من الدائرة الانتخابية نابل ودائرة دار شعبان الفهري بني خيار

وجدير بالذكر ان 39 مترشحا من بينهم 4 نساء تنافسوا خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي انتظمت يوم 17 ديسمبر الفارط على 6 مقاعد بالبرلمان من مجموع 11 مقعدا مخصصا لولاية نابل

ويبلغ عدد المسجلين بالدائرة الانتخابية نابل 1، التي تضم 6 دوائر انتخابية وهي قربة ومنزل تميم و"قليبية-حمام الغزاز" و"منزل بوزلفة-الميدة" و"دار شعبان الفهري- بني خيار"، 356 ألفا و024وناخبا وناخبة ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 148 مركز اقتراع تضم 427 مكتب اقتراع





