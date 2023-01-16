الشركة التونسية للملاحة : تأجيل الرحلات المبرمجة خلال هذا الأسبوع

الشركة التونسية للملاحة : تأجيل الرحلات المبرمجة خلال هذا الأسبوع

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 21:09 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن تأجيل الرحلات المبرمجة خلال هذا الأسبوع نظرا لسوء الأحوال الجويّة بحوض البحر الأبيض المتوسّط وذلك على النحو التالي:
1) رحلة تونس- مرسيليا- تونس :
- سفرة تونس- مرسيليا : يوم الخميس 19 جانفي 2023 على ساعة العاشرة صباحا عوضا عن يوم الثلاثاء 17 جانفي 2023.
- سفرة مرسيليا- تونس : يوم الجمعة 20 جانفي 2023 على ساعة الرابعة مساءا عوضا عن يوم الأربعاء 18 جانفي 2023.
2) رحلة تونس- جنوة- تونس :
- سفرة تونس- جنوة: يوم السبت 21 جانفي 2023 على الساعة السابعة مساءا عوضا عن يوم الجمعة 20 جانفي 2023.
- سفرة جنوة - تونس: يوم الأحد 22 جانفي 2023 على الساعة التاسعة ليلا عوضا عن يوم السبت 21 جانفي 2023.
و بإمكان المسافرين الحاجزين على رحلة جنوة/تونس ليوم السبت 21 جانفي 2023 تقديم موعد سفرهم ليوم الجمعة 20 جانفي 2023 انطلاقا من ميناء مرسيليا على الساعة الرابعة مساء دون معاليم إضافية.
و لمزيد الإرشادات يمكن الاتّصال بـ :
00216 71061346
أو على الرقم الأزرق 82021102




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