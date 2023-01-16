اتحاد بن قردان يتعاقد مع الجناح الايمن الخلوفي لمدة موسمين

اتحاد بن قردان يتعاقد مع الجناح الايمن الخلوفي لمدة موسمين

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 20:18 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلن الاتحاد الرياضي ببن قردان مساء اليوم الاثنين عن تعاقده مع الجناح الايمن محمد امين الخلوفي لمدة موسمين وفق ما نشره النادي على موقعه الرسمي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان الخلوفي الذي نشأ ضمن الاصناف الشابة للنجم الساحلي قد لعب في عدد من الاندية شأن أمل حمام سوسة وكذلك نادي الانتصار المنتمي لبطولة الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم.
وتجدر الاشارة الى أن اتحاد بن قردان يحتل المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ب15 نقطة في نهاية مرحلة الذهاب وسيفتتح مرحلة الاياب يوم الخميس القادم خارج قواعده بمواجهة اولمبيك سيدي بوزيد .


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