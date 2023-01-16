رسمي: تكليف يوسف الأشخم بالتسيير الوقتي للمعهد الوطني للتراث

رسمي: تكليف يوسف الأشخم بالتسيير الوقتي للمعهد الوطني للتراث

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 18:13 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمّ تكليف يوسف الأشخم بتسيير المعهد الوطني للتراث بصفة وقتية خلفا لفوزي محفوظ الذي سيحال على شرف المهنة قريبا.

وكان يوسف يوسف الأشخم تقلّد عددا من الوظائف صلب وزارة الشؤون الثقافية منها بالخصوص مديرا عاما لمسرح أوبرا تونس وكذلك خطة مدير عام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية كما كُلّف بتسيير ديوان وزيرة الشؤون الثقافية ثم شغل بعد ذلك خطة كاتب عام صلب المعهد الوطني للتراث.

والمعهد الوطني للتراث هو مؤسسة عمومية علمية وفنية تعنى بالتراث الثقافي التونسي وتجمع كفاءات من مختلف الاختصاصات من باحثين في مجال الآثار والتاريخ والاثنوغرافيا، وكذلك مهندسين معماريين ومهندسين من مختلف الاختصاصات ومحافظي تراث تقنيين متصرفين إداريين وعملة مختصين.

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