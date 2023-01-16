قفصة-تشريعيّة: 8 مُترشحين كلّهم رجال يتنافسون في الدّور الثاني من أجل الفوز بمقاعد دوائر الجهة الأربع في البرلمان

يشرع، اليوم الإثنين، 8 مُترشحين للدور الثاني من الإنتخابات التشريعية عن دوائر ولاية قفصة، وكلّهم رجال، في أنشطتهم الدعائية من أجل الفوز بمقاعد الولاية الأربع بمجلس النواب القادم، وهي أنشطة سوف تتواصل إلى يوم 27 من هذا الشهر.

وأفرزت نتائج الدور الأوّل من الإنتخابات البرلمانية التي جرت يوم 17 ديسمبر الماضي، بلوغ 8 مُترشّحين الدور الثاني من هذه الإنتخابات، موزّعين على أربع دوائر إنتخابية، أي بمعدّل مترشحين إثنين بكل دائرة، على أن يقوم الناخبون والناخبات بكل دائرة إنتخابية يوم الأحد 29 جانفي الجاري بإختيار مُرشّح واحد يُمثّلهم في مجلس النواب القادم، وبذلك يكون عدد نواب ولاية قفصة في هذا المجلس 4 نواب.

وتنقسم ولاية قفصة إلى أربع دوائر إنتخابية هي دائرة قفصة الجنوبية، ودائرة الرديف وأمّ العرائس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر، ودائرة القطار وبلخير والسند، ودائرة قفصة الشمالية وسيدي عيش والقصر وزانوش.



ولم تفرز إنتخابات الدّور الأوّل من هذا الإستحقاق الإنتخابي وصول أية مرأة للدور الثاني على الرغم من ترشّح 8 نساء لعضوية مجلس النواب بثلاث دوائر إنتخابية، هي دائرة قفصة الجنوبية (4 مترشحات)، ودائرة الرديف وامّ العرائس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر(3 مترشحات)، ودائرة القطار وبلخير والسند (مترشّحة واحدة)، فيما كانت دائرة قفصة الشمالية وسيدي عيش والقصر وزانوش الدائرة الوحيدة بالجهة التي لم تخض فيها نساء المنافسة من أجل الحصول على مقعد بمجلس النواب.

وحسب نتائج الدّور الأوّل للإنتخابات البرلمانية التي نشرتها الهيئة العليا للإنتخابات، فقد ترواحت نسب الأصوات المُصرّح بها والتي تحصّلت عليها المترشحات بدائرة قفصة الجنوبية بين5.6 و9.1 بالمائة، في حين تراوحت النسب ما بين 3.6 و11.7 بدائرة الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر، بينما تحصّلت المترشحة الوحيدة بدائرة القطار وبلخير والسند على نسبة 5 فاصل 2 من الأصوات المُصرّح بها.

كما أفرزت نتائج الدور الأول للإنتخابات التشريعية من جهة أخرى بلوغ نائب سابق في البرلمان المنحلّ الدّور الثاني لهذه الإنتخابات بدائرة الرديف وامّ العرائس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر، وهو المترشّح طارق براهمي الذي تحصّل على 2383 صوتا من الأصوات المُصرّح بها في هذه الدائرة والذي بلغ 14 ألف و560 صوتا، أي ما يعادلنسبة16.3 من الأصوات المُصرّح بها، ليحتلّ بذلك المرتبة الأولى من بين منافسيه في هذا الدائرة.

ولم تتعدّ النسبة العامّة للإقبال على صناديق الإقتراع في الدور الأول للإنتخابات البرلمانية بدوائر ولاية قفصة حدود 11.36 بالمائة.

ويبلغ عدد الناخبين بولاية قفصة حسب آخر تحيين للسجلّ الإنتخابي 281 ألفا و701 ناخبا وناخبة.



