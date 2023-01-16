القصرين-تشريعية: انطلاق الحملة الإنتخابية للدور الثاني بنسق بطيء والهيئة الفرعية تضبط كافة استعداداتها

القصرين-تشريعية: انطلاق الحملة الإنتخابية للدور الثاني بنسق بطيء والهيئة الفرعية تضبط كافة استعداداتها

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 14:53 قراءة: 0 د, 45 ث
      
انطلقت الحملة الإنتخابية للدور الثاني للإنتخابات التشريعية، صباح اليوم الإثنين بولاية القصرين، بنسق بطيء، حيث لم يتم التصريح لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بأيّة أنشطة دعائية لليوم في الدوائر الـ6 بالجهة، فيما سيشهد غدا تنظيم نشاطتين إثنين فقط واحد في دائرة سبيطلة والآخر في دائرة ماجل بلعباس-فريانة، وفق رئيس الهيئة الفرعية، أمير ميزاوي.

وذكر ميزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة الفرعية ضبطت إستعدادتها اللوجستية والبشرية للدور الثاني للانتخابات التشريعية 2022، مع المحافظة على نفس مراكز الإقتراع البالغ عددها 303 مراكز، ونفس مكاتب الإقتراع وعددها 511 مكتب إقتراع، وعلى مركز التجميع بالقاعة المغطاة بالحي الأولمبي.
وأشار إلى أنه تم تسخير 24 عونا لمراقبة الحملة الإنتخابية بجميع الدوائر الانتخابية بالولاية، ورصد الأنشطة والحملات الدعائية ورفع المخالفات طيلة الحملة التي تنتهي يوم 27 جانفي الجاري.
يبلغ عدد المترشحين بالدوائر الانتخابية الست بولاية القصرين 12 مترشحا جميعهم رجال بمعدل مترشحين عن كل دائرة انتخابية يتنافسون للفوز بـ6 مقاعد بمجلس نواب الشعب القادم.

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