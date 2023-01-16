بن عروس- تشريعية: 10 مترشحين عن 5 دوائر انتخابية يخوضون غمار الدور الثاني للانتخابات والهيئة الفرعية تستأنف استعداداتها اللوجيستية لهذا الموعد

يخوض 10 مترشحين عن 5 دوائر انتخابية بجهة بن عروس غمار الدور الثاني للانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها يوم 29 جانفي المقبل، وذلك بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن فوز 4 مترشحين بمقاعد في البرلمان القادم عن كل من دائرة فوشانة، ودائرة رادس- مقرين، ودائرة المروج- فرحات حشاد، ودائرة المروج- بئر القصعة منذ الدور الأول.

وانطلقت اليوم الاثنين، وفق الرزنامة الجديدة، الحملة الانتخابية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية والتي يخوضها عن دائرة بن عروس- مرناق كل من المترشحين صبري مارس وعزيز بالأخضر، وعن دائرة حمام الأنف- حمام الشط كل من ضحى السالمي ومحمد الطاهر المخ، وعن دائرة بومهل البساتين- الزهراء كل من كمال فراح وعطيل عويج، وعن دائرة المحمدية كل من فخري عبد الخالق وبلال حمدي، وعن دائرة بن عروس- المدينة الجديدة كل من ألفة المرواني وفتحي الخميسي.

وعدّلت الهيئة العليا ترتيب المترشحين بدائرة بن عروس- المدينة الجديدة بعد الحكم البات الصادر عن المحكمة الإدارية في طوره الاستئنافي بإلغاء أصوات المترشح صابر العيفي الذي حلّ في المركز الثاني خلال الدور الاول لحصول شبهة جريمة انتخابية تتمثل شراء أصوات ناخبين، وصعود المترشح الذي حل في المركز الثالث فتحي الخميسي لينافس المترشحة ألفة المرواني على مقعد الدائرة في الدور الثاني.

في نفس السياق، استأنفت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، وفق ما صرّح به رئيسها، الكيلاني هلال، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، استعداداتها اللوجيستية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية بتنظيم دورة تكوينية موجّهة بمقر بلدية بن عروس لفائدة رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع حول إجراءات الإقتراع والفرز، والتوصيات الجديدة الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات، والإجراءات التنظيمية للموعد الانتخابي القادم، إلى جانب استعراض نماذج لاخلالات ونقائص تم تسجيلها خلال الدور الأول.

يشار الى ان الهيئة الفرعيّة لم تسجّل إعلاما بنشاطات انتخابية خلال اليوم الاول من الحملة الانتخابية للمترشحين لوجوب الإعلام بالأنشطة قبل 48 ساعة من موعد النشاط المقرّر.

يذكر أنّ عدد المرسمين بالدوائر الانتخابية الخمس المعنية بالدور الثاني من الانتخابات التشريعية، يقدّر، وفق آخر تحيين للهيئة الفرعية للانتخابات، بـ317118 ناخبا.



