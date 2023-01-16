المهدية - تشريعية: المترشحان عن دائرة الجمّ فتحي رجب ونوال بن نصير يستعرضان توجهاتهما في مختلف المجالات

مرّ المترشحان عن دائرة الجم بولاية المهدية فتحي رجب ونوال بن نصير، من بين 7 مترشحين، إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بعد حصولهما على التوالي على 1309 أصوات و930 صوتا.

ويتفّق الاثنان، في المجال الإقتصادي، على جلب الاستثمار وتركيز مشاريع من شأنها أن تدفع التنمية بالدائرة وتستوعب مزيدا من اليد العاملة.

ويرى رجب أنه من الضروري، في هذا الإطار، النظر في إمكانية تطوير المجال الصناعي وتفعيل المنطقة الصناعية بالجم مع إحداث كلية للتجارة، فيما تؤكد بن نصير على ضرورة أن تطال الاستثمارات جميع المجالات.

ويركز المترشحان على ضرورة دفع القطاع الفلاحي لما له من دور متعدد الجوانب على غرار الأمن الغذائي، واستغلال الأراضي السقوية، وتشغيل اليد العاملة، والنهوض بالتنمية المحلية.

وتقول بن نصير إنها ستعمل على إحياء المناطق السقوية، والإحاطة بصغار الفلاحين لدعم الإنتاج الفلاحي، وهو ما يهدف إليه رجب من خلال الإعتناء بصغار الفلاحين وتوجيههم للنهوض بالقطاع.

وتنفرد بن نصير بتقديم وعد بسن قوانين لدعم العدالة الجبائية، وبعث إطار جديد للمالية العمومية، والسعي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتتعهد بتشجيع المبادرة الحرة وحرية الاستثمار، وبالعمل على استصدار تشريعات تحفيزية لفائدة الشباب خاصة الذين طالت بطالتهم.

ويوضح فتحي رجب أن سعيه سينصبّ في المجال الاجتماعي على القطاع الصحي بالتعجيل ببناء المستشفى الجهوي بالجم في أقرب الآجال، والنظر في إمكانية إحداث مدرسة عليا لتكوين الإطارات شبه الطبية، علاوة على تطوير المنظومة الصحية بمنطقة التلالسة (كرسي أسنان، ومخبر تحاليل، وآلة للتصوير بالأشعة).

ويتقاسم المترشحان نفس التعهّدات في المجال البيئي والمتمثلة أساسا في التسريع بإحداث مصب فضلات مراقب، والقطع مع تراكم النفايات عشوائيا.

وتتنوع الوعود الانتخابية بينهما في مجالات أخرى على غرار إحداث مسبح بلدي، وتكوين الشباب في رياضة السباحة، إلى جانب ملاعب أحياء ريفية، ومساحة خضراء بها مسلك صحي ترفيهي، مع إمكانية إحداث قاعة رياضية مغطاة متعدّدة الإختصاصات.

ويتّفق الاثنان على أهمية حثّ المواطنين على المساهمة الفعالة في الحياة السياسية والمحافظة على أمن وسلامة البلاد ومدنية الدولة وضمان استقلالية وحيادية المنظومة القضائية.

ويخوض 12 مترشحا غمار الدور الثاني من الانتخابات التشريعية عن 6 دوائر، بواقع مترشحين اثنين عن كل دائرة، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين بدائرة الجم 33 ألفا و471 ناخب من جملة 341 ألفا و347 بكامل ولاية المهدية.



