بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة الثامنة

بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة الثامنة

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 15:29 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة لمنافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الاربعاء والخميس 18 و19 جانفي الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س 14)على النحو الاتي :

الاربعاء 18 جانفي 2023
المجموعة الاولى
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي-هلال الشابة
ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة
امل حمام سوسة-الملعب التونسي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-النجم الساحلي

الخميس 19 جانفي 2023
المجموعة الثانية
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-نجم المتلوي
ملعب سليمان
مستقبل سليمان-مستقبل الرجيش
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-الاولمبي الباجي
ملعب سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور)
اولمبيك سيدي بوزيد-اتحاد بن قردان

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