دعت وزارة المالية، الاثنين، أصحاب السيارات السياحية والدراجات النارية الى استخلاص معلوم الجولان في الآجال المحددة لذلك، مؤكدة ضرورة تسوية الوضعية الجبائية لأصحاب المعرفات الجبائية والمخالفات المرورية قبل الخلاص.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، بامكانية معاينة مخالفات الرادار الآلي عبر موقع الوابamendes@finances.tn والتثبت من وجود خطايا عادية من خلال الاتصال بمركز النداء على الرقم 81100700

وأشارت الى ضبط آجال استخلاص معلوم الجولان كالآتي:

يوم 5 فيفري بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص معنويون ما عدى الناشطة في قطاع كراء السيارات أو المقتناة عن طريق الإيجار المالي. وباعتبار أن يوم 5 فيفري 2023 يوافق يوم أحد فان الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان لهذه السيارات يمدّد إلى يوم الاثنين 6 فيفري 2023

يوم 5 مارس بالنسبة للسيارات ذات أرقام منجمية زوجية والتي يملكها أشخاص طبيعيون. وباعتبار أن يوم 5 مارس 2023 يوافق يوم أحد فان الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان لهذه السيارات يمدّد إلى يوم الاثنين 6 مارس 2023

يوم 5 أفريل بالنسبة للسيارات ذات أرقام منجمية فردية والتي يملكها أشخاص طبيعيون وكذلك الدراجات النارية

يوم 5 ماي بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي



