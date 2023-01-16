انطلاق فعاليات الدورة الاولى للمعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة تحت شعار "تونس ليبيا بوابة افريقيا"

( مبعوثة وات ذكرى عبيدي)- انطلقت صباح، الاثنين بمدينة مصراتة الليبية، فعاليات الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة تحت شعار "تونس ليبيا بوابة إفريقيا"



ويشارك في هذا المعرض، الذي يتواصل على مدى ثلاثة ايام ، حوالي 100 شركة تونسية واكثر من 100 شركة ليبية وذلك بهدف مزيد تشجيع المؤسسات التونسية على التمركز في المنطقة الحرة لمصراتة والتي يمكن من خلالها التوزيع في المنطقة ككل وفتح أسواق جديدة لتونس في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء

ويسعى منظمو هذا المعرض (مجلس الأعمال التونسي الإفريقي و غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بمصراتة )، الى تعريف مختلف الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بخصوصية منطقة مصراتة التي تمثل نقطة عبور للمؤسسات التونسية نحو إفريقيا

وتتمثل اغلب القطاعات التي تشارك اليوم في هذا المعرض في المقاولات والبناء والصناعات الغذائية والصناعات الكهربائية والصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية والصناعات البلاستيكية وصناعة الأدوية والصناعات التكنولوجية والمعلوماتية والصناعات الجلدية ومعالجة المياه والقطاعات البنكية وقطاعات التامين

ويشمل برنامج اليوم الأول من المعرض التونسي الليبي بالخصوص حفل افتتاح بإشراف رئيس حكومة الوحدة الوطني، عبد الحميد دبيبة، وزيرة التجهيز والاسكان، سارة زعفراني زنزري، و كلمة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية و التعريف بالمنطقة الحرة مصراتة

وللاشارة فان مدينة مصراتة قد أضحت قطبا اقتصاديا بمنطقة حرة ممتازة (ميناء متطور جدا وديناميكي وبها اكبر اسطول للشاحنات في القارة الإفريقية ) وبها رجال ونساء أعمال وصناعيين من أعلى مستوى، وتعبر من خلالها ما بين 50 و60 بالمائة من المبادلات التجارية التي تحدث في ليبيا



