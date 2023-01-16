الميركاتو الشتوي: مهاب عوينة رابع انتدابات الأولمبي الباجي

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 14:29 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن الأولمبي الباجي التعاقد مع اللاعب مهاب عوينة لمدة موسمين ونصف.
ويشغل عوينة صاحب الـ 23 عاما خطة متوسط ميدان هجومي.
وقد تقمص أزياء النادي الرياضي البنزرتي والمستقبل الرياضي بسليمان.

ويعد مهاب عوينة رابع انتدابات الأولمبي الباجي في الميركاتو الشتوي، بعد أسامة المطيري وراسم النالوتي القادمين من شبيبة القيروان ومحمد عزيز بن محمد الوافد من الصداقة الليبي.

ويحتل الأولمبي الباجي قبل موعد قبل انطلاق اياب المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر الاتحاد الرياضي المنستيري و 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني اتحاد بن قردان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260041



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 16 جانفي 2023 | 24 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:00 17:29 15:08 12:36 07:31 06:00
Babnet
19°
 Babnet19° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1021°-1119°-911°-512°-7
  • Avoirs en devises
    22784,6

  • (13 jan)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,32957 DT        1$ =3,09406 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 jan)   1685,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   