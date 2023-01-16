الميركاتو الشتوي: مهاب عوينة رابع انتدابات الأولمبي الباجي

أعلن الأولمبي الباجي التعاقد مع اللاعب مهاب عوينة لمدة موسمين ونصف.

ويشغل عوينة صاحب الـ 23 عاما خطة متوسط ميدان هجومي.

وقد تقمص أزياء النادي الرياضي البنزرتي والمستقبل الرياضي بسليمان.



ويعد مهاب عوينة رابع انتدابات الأولمبي الباجي في الميركاتو الشتوي، بعد أسامة المطيري وراسم النالوتي القادمين من شبيبة القيروان ومحمد عزيز بن محمد الوافد من الصداقة الليبي.



ويحتل الأولمبي الباجي قبل موعد قبل انطلاق اياب المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر الاتحاد الرياضي المنستيري و 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني اتحاد بن قردان.



