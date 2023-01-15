بطولة العالم لكرة اليد: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البلجيكي 29-31

انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الاحد في قاعة مالمو (السويد) امام نظيره البلجيكي بنتيجة 29-31 (16-17 الشوط الاول ) في اطار الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة ضمن بطولة العالم لكرة اليد التي تحتضنها بولونيا و السويد الى غاية 29 جانفي الجاري.
ويلاقي المنتخب التونسي يوم الثلاثاء المقبل (س 20 و30د) منتخب الدنمارك بطل العالم في اطار الجولة الاخيرة من الدور الاول.
ويلاقي المنتخب التونسي يوم الثلاثاء المقبل (س 20 و30د) منتخب الدنمارك بطل العالم في اطار الجولة الاخيرة من الدور الاول.
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