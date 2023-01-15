بطولة العالم لكرة اليد: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البلجيكي 29-31

Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 - 20:02 قراءة: 0 د, 19 ث
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الاحد في قاعة مالمو (السويد) امام نظيره البلجيكي بنتيجة 29-31 (16-17 الشوط الاول ) في اطار الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة ضمن بطولة العالم لكرة اليد التي تحتضنها بولونيا و السويد الى غاية 29 جانفي الجاري.
ويلاقي المنتخب التونسي يوم الثلاثاء المقبل (س 20 و30د) منتخب الدنمارك بطل العالم في اطار الجولة الاخيرة من الدور الاول.

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