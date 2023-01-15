الرابطة الجزائرية الأولى: شباب بلوزداد بقيادة نبيل الكوكي يجري تربصا في تونس خلال الراحة الشتوية

اختار نادي شباب بلوزداد, متصدر البطولة الجزائرية للمحترفة الاولى لكرة القدم والذي يدربه التوسني نبيل الكوكي , مدينة تونس, لإجراء تربصه خلال الراحة الشتوية التي تدوم 11 يوما من 15 إلى 26 جانفي الجاري.

و تنقل فريق الشباب صباح اليوم الأحد, بوفد يضم 20 لاعبا فقط, فيما تغيب عن الرحلة العناصر متواجدة حاليا مع المنتخب الجزائري للاعبين المحليين, للمشاركة في بطولة إفريقيا للأمم (شان-2022) المبرمج بالجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري.



و يذكر ان لاعبي الفريق الدوليين المحليين المتواجدين مع منتخب الجزائر للمحليين هم: قندوز, بلخيثر, لعوافي, كداد, بكير, مريزق, بلخير و عريبي, اما اللاعبون العشرون الذين تنقلوا إلى تونس فهم: دوخة, عبد القادر, معاشو, بوقرة, عزي, شيخي, زاوشي, حداد, بوشار, آيت عبد السلام, ربيعي, بوراس, تباني, بورديم, بوصوف, سالمي, سامبا,

إيوالا, بلخادم و حمادي.

و قد تنقل أصحاب "اللونين الأحمر و الأبيض", حاملو لقب البطولة, إلى تونس بهدف مزيد الاعداد خلال الراحة الشتوية الحالية وإنهاء الموسم بصورة جيدة و لم لا إضافة لقب جديد إلى سجلهم.



