"ظروف التحضيرات و الاقامة كانت جيدة في سوسة " مدرب منتخب مالي للمحليين

عاد منتخب مالي لللاعبين المحليين امس الى الجزائر لخوض بطولة امم افريقيا لكرة القدم ( شان 2023 ) بالجزائر بعد ان اجرى تربصا تحضيريا بمدينة سوسة خاض خلاله ثلاث مقابلات ودية.



وقال نوهوم دياني مدرب منتخب مالي للمحليين ان الفريق قام بتحضيرات جيدة في سوسة وان ظروف الاعداد كانت متميزة من حيث الاقامة والاعاشة وظروف التدريبات مشيرا الى ان ملعب التمارين قريب جدا من مقر الاقامة كما ان ارضيته في حالة جيدة ولم يكن الفريق في حاجة لوسيلة نقل للتنقل بين مقر الاقلامة و مكان التدريبات.



واضاف دياني في تصريح لصفحة الجامعة المالية لكرة القدم " استفدنا من المقابلات الودية التي خاضها الفريق للاعداد للمباراة الاولى في نهائيات ال"شان" حيث تعادل منتخب مالي للمحليين مع نظيره الاوغندي 0-0 ثم فاز على كونعو الديمقراطية 1-0 قبل ان يتعادل سلبا مع امل حمام سوسة في مباراة قال انه حاول ان يجرب فيها اللاعبين اللذين لم يخوضوا المباراتين الاولى و الثانية في تربص سوسة

ويخوض منتخب مالي للمحليين مباراته الاولى مع نظيره الانغولي في وهران





