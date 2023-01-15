النصر السعودي يخطط للجمع بين رونالدو و بن زيمة (تقارير إعلامية)

Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 - 17:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
فجرت تقارير صحفية فرنسية, مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في رغبة نادي النصر السعودي, في التعاقد مع كريم بن زيمة هداف ريال مدريد الإسباني.
وكان النصر السعودي قد أعلن تعاقده الرسمي مع رونالدو بنهاية الشهر الماضي, مقابل 200 مليون يورو سنويا وبعقد يمتد لموسمين ونصف.
وحسب ما أشار إليه موقع رياضي فرنسي, فإن النصر السعودي يخطط لضم بن زيمة وإعادة شراكته مع كريستيانو رونالدو " موضحا" أن النصر يخطط لتقديم عرض مغري لبن زيمة من أجل الموافقة على اللعب في البطولة السعودية".
و يبدو ان نادي النصر السعودي يحاول استغلال عدم تجديد عقد بن زيمة لحد الآن مع ريال مدريد والذي ينتهي الصيف المُقبل.
ويذكر ان بن زيمة كان قد نجح في تكوين شراكة هجومية تاريخية مع رونالدو في ريال مدريد خلال فترة تواجد النجم البرتغالي
(2009-2018), حيث تمكن الثنائي من تسجيل وصناعة الكثير من الأهداف والتتويج بجميع الألقاب الممكنة وعلى رأسها رابطة أبطال أوروبا 4 مرات .

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