تطاوين: وفاة إمرأتين من غمراسن في حادث مرور أليم قرب الصخيرة بصفاقس

أسفر حادث مرور أليم، جد فجر اليوم الأحد، على الطريق السيارة قابس تونس، على مستوى محول الصخيرة من ولاية صفاقس، عن وفاة إمرأتين على عين المكان وايداع أخرى بالمستشفى، ينتمين الى عائلة واحدة وأصيلات معتمدية غمراسن من ولاية تطاوين.



وتمثلت صورة الحادث، حسب ما أكدته عدة مصادر متطابقة لمراسل (وات) في الجهة، في اصطدام سيارة خاصة بسيارة الأجرة من الحجم الكبير (لواج) التي كن يمتطينها، انطلاقا من مدينة غمراسن الى العاصمة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن الحماية المدنية تولت نقل سبعة مصابين آخرين الى المستشفى، أين تم إيواء مصابة في قسم الانعاش، فيما يشكو السائق من كسور في الكتف وبعض الرضوض.



