بوعسكر: الدور الثاني من الانتخابات التشريعة سيجرى يوم 29 جانفي الجارى

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الأحد ، أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيجرى يوم الأحد 29 جانفي الجارى.



وأبرز خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر المؤتمرات ، أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم 16 جانفي على الساعة صفر وتنتهى يوم 27 جانفي عند منتصف الليل، مشيرا الى أن فترة الصمت الانتخابي ستكون يوم السبت 28 جانفي من الساعة صفر إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع يوم الأحد 29 جانفي.



وأضاف بوعسكر أن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون في أجل أقصاه 1 فيفرى 2023 ، مبينا أن الهيئة ستتولي التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز 4 مارس 2023



وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق صباح اليوم الأحد خلال اجتماع بقصر المؤتمرات، على قرارالنتائج النهائية للدورة الأولي لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وعلى قرار روزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وفق بلاغ للهيئة.



وترأس الاجتماع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بحضور نائبه ماهر الجديدي و أعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ومحمود الواعر و محمد نوفل الفريخة إضافة إلى ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة.



